Готовность Жуковского к отопительному сезону превышает 80%

Глава Жуковского Борис Аубакиров провел «Час ЖКХ» с представителями управляющих компаний, обслуживающих и ресурсоснабжающих организаций города.

«С участниками совещания обсудили подготовку наших многоквартирных домов, социальных объектов, котельных и тепловых сетей к осенне-зимнему периоду. Сейчас общая готовность к отопительному сезону 2024–2025 гг. составляет более 80%. Все работы ведутся в полном соответствии с графиком, уже к 1 сентября процент готовности должен увеличиться до 90%» — заявил Аубакиров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил обеспечить цифровизацию коммуникации в сфере ЖКХ.

«Московской области нужна обязательная углубленная цифровизация процессов ЖКХ», — заявил Воробьев.