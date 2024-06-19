Готовность военного городка Домодедова к зиме составляет 40%

В Подмосковье специалисты аварийно-восстановительной службы провели проверку подготовки коммунальной инфраструктуры военного городка в Домодедовском городском округе к зимнему сезону. Проверка прошла в рамках комплексных мероприятий, направленных на обеспечение готовности жилого фонда и коммунальных систем к холодам. Об этом сообщает МинЖКХ Московской области.

В ходе инспекции особое внимание уделялось состоянию котельной, сетям теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, а также жилому фонду и придомовой территории. Проверке также подверглась имеющаяся нормативная документация.

По результатам проверки установлено, что на данный момент общая готовность к зиме составляет 40%. В военном городке активно ведутся работы по замене участков тепловых сетей и другие подготовительные мероприятия, необходимые для обеспечения бесперебойного функционирования коммунальных систем в зимний период.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский отметил, что подготовка к зиме — это один из ключевых этапов работы коммунальных служб. Особое внимание уделяется состоянию котельных и сетей теплоснабжения, так как от их надежной работы зависит комфорт и безопасность жителей военного городка. На данный момент проведены значительные работы, и мы уверены, что все запланированные мероприятия будут выполнены в срок.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал качественную подготовку к осенне-зимнему периоду самой важной на сегодня задачей.