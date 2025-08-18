Готовность Московского военного округа к отопительному сезону составила 70%

В 979 военных городках Московского военного округа, находящихся в зоне ответственности 16 жилищно-коммунальных служб филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по МВО) идет плановая подготовка к новому отопительному периоду. В настоящее время общая готовность объектов составляет более 70%, передает пресс-служба филиала.

Всего к отопительному сезону 2025–2026 годов филиалу ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по МВО) предстоит подготовить свыше 9500 объектов.

В рамках проведения текущего ремонта специалистами жилищно-коммунальных служб филиала ФГБУ ЦЖКУ Минобороны России (по МВО) на объектах казарменно-жилищного фонда в текущем году запланированы ремонтные работы на 496 объектах, в настоящие время выполнено более 70%.

Предстоит подготовить 131 объект теплового хозяйства, на сегодняшний день готовность составляет более 65% (85 объектов), выполнить работы на 137 объектах водо-канализационного хозяйства, готовность составляет 78% (107 объектов), провести ряд мероприятий по подготовке инженерных сетей протяженностью 2949,9 км, на сегодняшний день готовность составляет более 46% (1347,27 км).

В целях обеспечения надежности функционирования всех систем ресурсоснабжения в предстоящем отопительном периоде на 2025–2026 годы учитываются все возможности по оперативному реагированию и своевременному устранению любых перебоев на объектах зоны ответственности филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по МВО).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье будет реализована беспрецедентно большая программа по модернизации теплоснабжения.

«Мы по темпу, по ходу реализации этой программы, знаю, что многие успешно включились: и главы, и наши подрядчики, — мы контролируем и их, и в части количества людей на объектах, и в части своевременной закупки материалов, физики выполнения работ», — сказал губернатор.