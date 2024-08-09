сегодня в 13:18

Готовность котельных к предстоящему отопительному сезону проверили в Подмосковье

Заместитель начальника управления по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры области Андрей Скрыпник совместно с заместителем министра энергетики Московской области Аркадием Собенниковым проверили ход подготовки котельных в Наро-Фоминском городском округе к предстоящему отопительному сезону, сообщает пресс-служба прокуратуры Подмосковья.

В ходе выезда проверено исполнение плана-графика планово-предупредительного ремонта котельных.

По поручению прокуратуры области специалистами Центрального управления Ростехнадзора дана оценка соблюдению требований промышленной безопасности на объектах теплоснабжения и техническому состоянию оборудования.

С целью обеспечения бесперебойной работы котельных в осенне-зимний период принятые по итогам проведенного совещания решения поставлены в прокуратуре области на контроль.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что все мероприятия по теплоснабжению нужно провести своевременно.

«Для нас очень важно в этот весьма короткий период межсезонья провести все мероприятия, которые отображены и в дорожных картах, но и дальше», — подчеркнул Воробьев.