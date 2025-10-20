Готовность коммунальных служб к зимнему периоду проверяют в Мытищах

В городском округе Мытищи продолжается комплексная проверка готовности коммунальных служб к зимнему содержанию дворов и общественных территорий. Заместитель главы округа Александр Хаюров проинспектировал работу управляющей компании «Сукромка», которая обслуживает 235 многоквартирных домов, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Он отметил, что проверка готовности управляющих компаний к зимнему периоду является традиционной и плановой. Специалисты проверяют наличие необходимой техники, специальных смесей, материалов, а также укомплектованность штата дворников и выполнение договорных обязательств.

По результатам проверки АО «Сукромка» Александр Хаюров сообщил, что управляющая компания полностью готова к зимнему периоду. Вся необходимая техника и инвентарь имеются в наличии, штат дворников укомплектован.

Такие проверки помогают обеспечить высокое качество зимнего содержания дворовых территорий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам городских округов контролировать подготовку к зиме. Он подчеркнул, что главы должны совершать выезды на строящиеся объекты, знать сильные и слабые стороны.

«Если котел будет работать хорошо, по трубам будет идти нужное давление — мы сами знаем прекрасно, насколько важно управляющим компаниям, а значит, вам, уважаемые главы, работать с тем, что связано с подготовкой и структурой в жилом доме. Поэтому на следующих наших мероприятиях мы будем безусловно выносить все эти слагаемые для того, чтобы своевременно подготовиться к зиме. Темп должен быть высоким, вы прекрасно это понимаете», — сказал Воробьев.