Готовность к отопительному сезону проверяют в Мытищах

Традиционную еженедельную инспекцию провел первый заместитель главы городского округа Мытищи Олег Сотник. В зоне его внимания оказался дом 26 по улице Колпакова, сообщили в администрации городского округа Мытищи .

Совместно с депутатом Совета депутатов г. о. Мытищи Дмитрием Инкиным, представителями ресурсоснабжающих организаций и управляющей компании осмотрели подвальное помещение. В настоящее время в МКД, согласно графику, проводятся обязательные мероприятия в рамках подготовки к новому отопительному периоду: производятся промывка внутридомовой системы отопления и гидравлические испытания теплофикационного оборудования.

Срок окончания работ — 29 августа. По результатам обхода придомовой территории поручено в срок до 6 сентября спилить сухое дерево и убрать порубочные остатки между домами 28 корп. 1 и 26 на улице Колпакова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил обеспечить цифровизацию коммуникации в сфере ЖКХ.

«Московской области нужна обязательная углубленная цифровизация процессов ЖКХ», — заявил Воробьев.



