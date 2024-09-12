Готовность к отопительному сезону оценили в котельных Волоколамского округа

Временно исполняющий полномочия главы Волоколамского округа Наталья Козлова осмотрела состояние котельных и оборудование в них, а также обсудила с ответственными инженерами мероприятия, проведенные в рамках подготовки к ОЗП, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«От исправности оборудования и профессионализма персонала таких объектов во многом зависит безаварийное снабжение волоколамцев теплом и горячей водой в период с октября по май», — отметила Козлова.

Введенная в эксплуатацию в 2008 году, круглогодичная котельная № 17 обеспечивает теплоснабжением двенадцать многоквартирных домов по улице Юности и улице Ямской. В этом году здесь установили водоводяные подогреватели ГВС. В настоящее время мероприятия по подготовке котельной к отопительному периоду 2024–2025 гг. продолжаются.

Газовая котельная № 15 — источник горячей воды и тепла для дома № 7а на улице Комарова. Здесь работают два водогрейных котла. В рамках планово-профилактических мероприятий в котельной выполнили: промывку пластинчатых подогревателей ГВС; покраску оборудования; подготовку насосов.

Такие же работы провели и в котельной № 19, осуществляющей теплоснабжение Привокзальной средней школы.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что все мероприятия по теплоснабжению нужно провести своевременно.

«Для нас очень важно в этот весьма короткий период межсезонья провести все мероприятия, которые отображены и в дорожных картах, но и дальше», — подчеркнул Воробьев.