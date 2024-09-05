Готовность к отопительному сезону обсудили на выездном приеме в Егорьевске

Вопросы касались состояния жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства дворов, вывоза мусора, ремонта дорог, установки искусственных неровностей во дворах, замены детских площадок, порядка начисления оплаты за коммунальные услуги.

Особенно интересовала людей подготовка к отопительному сезону.

Сейчас утверждены 785 паспортов готовности из 905. 50 котельных округа готовы к зиме, было отмечено на встрече.

Глава округа Дмитрий Викулов отметил, что в этом году проведены масштабные работы по замене около 14 км теплосетей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.