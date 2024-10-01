Готовность Истры к отопительному сезону обсудили в правительстве Подмосковья

Тема готовности к началу отопительного сезона стала одной из ключевых на еженедельном заседании правительства Московской области под руководством губернатора Андрея Воробьева. Глава городского округа Истра Татьяна Витушева в режиме ВКС рассказала о подготовке округа к зиме, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

С минувшей пятницы в городском округе Истра началась подача тепла в детские сады, школы и больницы. Процесс идет в штатном режиме, специалисты АО «Истринская теплосеть» при необходимости проводят наладку температурного режима и устраняют выявленные факты завоздушивания системы.

Что же касается жилого фонда, предприятий и организаций, то подача отопления начнется с завтрашнего дня, то есть 1 октября. Несмотря на относительно теплое дневное время суток, ночью температура уже опускается до плюс 8 градусов, а потому принято решение эту технологически сложную работу по запуску отопления начать постепенно и заранее, чтобы к уже холодным дням система была отлажена, а завоздушивание также устранено.

На сегодняшний день в городском округе Истра все 1307 многоквартирных жилых дома готовы к отопительному периоду, что подтверждается паспортами готовности.

В ходе подготовки муниципальными службами и управляющими компаниями проводился целый комплекс мероприятий, в который входят: ремонты кровель, межпанельных швов и отмосток, утепление трубопроводов на чердаке и в подвале, ремонт сетей холодного и горячего водоснабжения, отопления, замена запорной арматуры на внутридомовых инженерных сетях, ремонт или замена доводчиков дверных блоков и другие работы.

Кроме этого, в ходе проведения пробных топок специалистами АО «Истринская теплосеть» была проведена проверка работы внутридомовых систем отопления с прогревом разводящих трубопроводов в подвальных и чердачных помещениях, а также стояков отопления.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам городских округов контролировать подготовку к зиме. Он подчеркнул, что главы должны совершать выезды на строящиеся объекты, знать сильные и слабые стороны.

«Если котел будет работать хорошо, по трубам будет идти нужное давление — мы сами знаем прекрасно, насколько важно управляющим компаниям, а значит, вам, уважаемые главы, работать с тем, что связано с подготовкой и структурой в жилом доме. Поэтому на следующих наших мероприятиях мы будем безусловно выносить все эти слагаемые для того, чтобы своевременно подготовиться к зиме. Темп должен быть высоким, вы прекрасно это понимаете», — сказал Воробьев.