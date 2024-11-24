Владислав Мурашов оценил ключевые показатели готовности Ленинского округа к зиме

С рабочим визитом Ленинский городской округ посетил заместитель председателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Основная цель – проконтролировать процесс подготовки муниципалитета к зимнему периоду.

Глава городского округа Станислав Каторов рассказал руководящему составу Министерства о работе в части запаркованности дворовых территорий и состоянии контейнерных площадок, также гендиректор Каширского регионального оператора сообщил о новых подходах к вывозу отходов на территории муниципалитета.

«Продолжаем лично посещать муниципалитеты. Сегодня пообщались с главой и представителями регионального оператора по вопросам устранения нарушений в части вывоза ТКО, уборки снега и мер борьбы с запаркованностью. Основная точка роста — отказ от сторонних возчиков в пользу регоператора для обеспечения прозрачного маршрута ТКО. Видим также эффективную работу искусственного интеллекта в этом вопросе — с начала года камеры системы „Безопасный регион“ вынесли порядка 100 постановлений о ненадлежащей парковке у КП, и более 170 постановлений вынесено с помощью „Народного инспектора“, — сказал Владислав Мурашов.

В ходе выезда совместно с администрацией городского округа отсмотрели коммунальную технику. В МБУ более 110 единиц спецтранспорта, 10 из них были закуплены Министерством в этом году.

Также представители ведомства в связи с обильным снегопадом смогли на практике оценить ход работ по уборке снега во дворах и проездах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам городских округов контролировать подготовку к зиме. Он подчеркнул, что главы должны совершать выезды на строящиеся объекты, знать сильные и слабые стороны.

«Если котел будет работать хорошо, по трубам будет идти нужное давление — мы сами знаем прекрасно, насколько важно управляющим компаниям, а значит, вам, уважаемые главы, работать с тем, что связано с подготовкой и структурой в жилом доме. Поэтому на следующих наших мероприятиях мы будем безусловно выносить все эти слагаемые для того, чтобы своевременно подготовиться к зиме. Темп должен быть высоким, вы прекрасно это понимаете», — сказал Воробьев.