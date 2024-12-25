Гостехнадзор Подмосковья за год зарегистрировал 27 672 единицы спецтехники

Гостехнадзор министерства экологии Московской области регистрирует и контролирует самоходные машины, включая тракторы, экскаваторы, бульдозеры и другую технику. Сотрудники Гостехнадзора проводят регулярные проверки технического состояния машин, соответствия их требованиям безопасности и наличия необходимой документации. В 2024 году управлением было зарегистрировано 27 672 единицы техники. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии региона.

Среди ключевых достижений года — успешное проведение 43 544 технических осмотров, что обеспечивает безопасность эксплуатации техники и соответствует современным стандартам.

В рамках повышения квалификации специалистов принято 18 313 экзаменов на право управления самоходными машинами, после чего выдано 12 812 удостоверений тракториста-машиниста. Также было заменено 9 858 удостоверений, что подтверждает регулярное обновление и стремление к поддержанию высокого уровня безопасности и актуальности документов.

Организациям, осуществляющим образовательную деятельность, выдано 70 свидетельств о соответствии требованиям оборудования и оснащенности образовательного процесса для подготовки трактористов, машинистов и водителей самоходных машин. Это шаг к обеспечению качественного образования и поддержки будущих специалистов в данной области.

Также проведено 277 надзорных мероприятий, 20 обязательных профилактических визитов. По итогам проверок объявлено 5 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований. За нарушение правил регистрации транспортных средств вынесено 257 постановлений. Наложенные административные штрафы составили более 1 млн рублей.

Кроме того, Гостехнадзор активно занимается информированием населения о правилах безопасности и эксплуатации самоходной техники. За год было проведено 1 299 консультаций, из которых 106 через регпортал государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области (РПГУ).

В результате предоставления государственных услуг было взыскано 139 млн рублей в виде государственной пошлины и сборов. Данные за год не только подчеркивают объем проведенной работы, но и нашу приверженность обеспечению безопасности и законности в сфере эксплуатации самоходной техники. Мы продолжаем совершенствовать наши методы и подходы, внедряя инновационные технологии и усиливая контроль за соблюдением установленных норм и стандартов.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что муниципалитеты получили партию спецтехники, чтобы уборка снега в сезонное время проходила в 2,5 раза быстрее, чем раньше.

«У нас в Подмосковье 15 тыс. дворов, большое количество общественных пространств, и ежегодно их число растет. Спасибо всем, кто ежедневно поддерживает порядок», — написал Воробьев.