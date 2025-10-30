Городские службы на Ямале борются с гололедом

Ямальский автономный округ укрыло льдом: в Салехарде с последствиями непогоды борются по четыре бригады городских служб круглыми сутками, сообщает «ФедералПресс» .

«Рабочие и большая часть техники в настоящее время направлены на борьбу с гололедом», — заявил мэр Алексей Титовский.

Городская администрация планирует ежедневно направлять на улицы четыре бригады рабочих, в их задачи входит обработка остановочных пунктов, пешеходных зон, магистралей, а также прилегающих территорий к образовательным и социальным учреждениям. Для этого ежедневно потребуется 2-3 грузовика песчано-соляной смеси.

Как ранее сообщал Алексей Титовский, планируется оптимизация транспортной сети столицы Ямала: в центральной части города и в новых районах будут введены в эксплуатацию альтернативные маршруты и новые схемы организации дорожного движения.

