Городские службы ликвидируют последствия непогоды в Москве

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Городские службы ликвидируют последствия ливневых дождей, грозы, града и сильного ветра, которые обрушились в пятницу на Москву, В отдельных районах мегаполиса выпало около 50% месячной нормы осадков, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

«В основном их объем приняла водосточная сеть, при необходимости оперативный пропуск воды обеспечивали бригады ГУП „Мосводосток“, дорожных служб и инженерных компаний», — сказал заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он подчеркнул, что специалисты не допустили подтоплений городских территорий. В настоящее время столичные системы жизнеобеспечения города работают в штатном режиме.

Заммэра добавил, что в Москве зафиксированы случаи падения деревьев. Их оперативно распиливают и вывозят, а поврежденные конструкции демонтируют. В ликвидации последствий непогоды задействовано необходимое количество рабочих и техники.