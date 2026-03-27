Городские службы Химок подготовились к весенней уборке

Месячник чистоты и благоустройства стартует в Химках 1 апреля. Подрядчики представили технику и получили рекомендации перед началом работ по уборке дворов, дорог и общественных пространств, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

С 1 апреля в округе начнется масштабная кампания по приведению в порядок дворовых территорий, дорог и общественных пространств. Подрядные организации прошли проверку готовности техники и получили необходимые указания перед стартом работ.

На традиционном смотре представили тракторы, подметально-уборочные и поливомоечные машины, а также специализированный инвентарь. Техника будет задействована при очистке улично-дорожной сети и дворов.

«С начала апреля приступаем к полноценной работе: начнется промывка и очистка дорог, уборка скопившейся за зиму пыли и мусора. Все задачи выполняются в соответствии с поручениями главы округа. Особый акцент сделан на чистоте города, оперативной ликвидации мусора и проведении ямочного ремонта», — отметил заместитель директора МБУ «ОГХ» Владислав Митягин.

В рамках месячника планируется привести в порядок сотни дворов, участков дорог и тротуаров во всех микрорайонах Химок. Ежедневные задачи по уборке будут формироваться совместно с профильным министерством.

Параллельно в округе уже стартовали общегородские субботники. В течение месяца к уборке присоединятся жители, сотрудники предприятий и организаций.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность приведения в порядок территорий после зимы. По словам губернатора Подмосковья, ресурсы и средства для того, чтобы все привести в порядок — есть.

«У нас 15 тыс. дворов, большое количество парков, общественных пространств — все после зимы нуждается в заботе и внимании. Также, как и руководители предприятий, должны получить от нас информацию, что наведение порядка и все, что связано с прилегающими территориями является для нас важным», — подчеркнул губернатор.