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В Балашихе прошел открытый диалог о капремонте

В Балашихе прошел открытый диалог о капитальном ремонте, передает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В ходе недавнего обхода особое внимание было уделено мониторингу выполнения работ по капитальному ремонту кровли многоквартирного дома № 28 на ул. Зеленой и дома № 8 на ул. Орджоникидзе. Также в доме № 8 на ул. Орджоникидзе запланирован капитальный ремонт фундамента.

Жители активно интересуются точными сроками реализации работ и контролем качества. Заместитель главы Балашихи Максим Сидоркин отметил

«Договорились со всеми заинтересованными сторонами о совместных коммуникациях с целью установления общественного контроля реализации программы», — сказал он.

Обратная связь от жителей играет ключевую роль в оперативном реагировании на возникающие проблемы и улучшении качества предоставляемых услуг.

«Порой мы сталкиваемся с непростыми задачами, но правильная коммуникация с собственниками позволяет решать вопросы оперативно», — поделился руководитель проекта ЦУП Фонда капитального ремонта по Балашихе Роман Гордеев.

За соблюдением строительных норм и правил ежедневно следят эксперты строительного контроля ГБУ МО «Управление технического надзора капитального ремонта».

«Обеспечение прозрачности и качества капитального ремонта — наш приоритет. Совместные усилия с жителями и администрацией позволяют нам достигать высоких стандартов», — заключил Антон Велиховский, министр ЖКХ Московской области.

Проверить, включен ли ваш дом в программу капитального ремонта и узнать сроки проведения работ, можно на сайте Фонда по ссылке или самостоятельно в разделе «Карта».