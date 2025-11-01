Гормост обслуживает большинство важнейших инженерных сооружений Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале поздравил с 90-летием одно из старейших предприятий городского хозяйства столицы — ГБУ «Гормост». Оно обслуживает большинство важнейших инженерных сооружений города, а также участвует в ремонте и реставрации памятников.

Предприятие было занято в реализации Генерального плана реконструкции столицы еще в довоенное время. Специалисты Гормоста и сейчас проводят капитальные ремонты многих объектов, включая памятники истории и культуры.

Так, они ремонтировали Большой Москворецкий и Большой Каменный мосты, Царицынскую плотину, а еще реставрировали Ростокинский акведук. Также Гормост восстанавливал сооружения на ВДНХ — в 2018–2019 годах его специалисты отремонтировали все 17 исторических фонтанов, объектов культурного наследия федерального значения. Пять лет назад предприятие занималось ремонтом 17 причалов Северного речного вокзала.

Кроме того, сотрудники Гормоста входят в состав Сводной мобильной группировки Москвы. Они помогали ликвидировать пожары в Рязанской области, оказывали помощь эвакуированным жителям Курской области, а с 2022 года восстанавливают мосты, соцобъекты и жилье в Луганской Народной Республике.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.