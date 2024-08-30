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Горячей воды не будет в 3 домах поселка Монино Щелкова до 16:00 пятницы

Горячую воду отключили в трех домах поселка Монино округа Щелкова в пятницу, причиной стал технологический сбой, сообщает пресс-служба администрации округа.

В пятницу с 11:00 до 16:00 будет прекращена подача горячего водоснабжения по следующим адресам: поселок Монино, улица Новинское шоссе, дома № 16 и 18; поселок Монино, улица Новинское шоссе, дом № 20 — МБДОУ № 11.

Это связано с устранением технологического сбоя на тепловых сетях.

Жителям приносят извинения за доставленные неудобства, которые могут возникнуть в связи с этим.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.