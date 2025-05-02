Горбылев: в Рузском округе восстановили электроснабжение 19 населенных пунктов

По состоянию на 18 часов в Рузском округе электроснабжение восстановлено в населенных пунктах Воробьево, Акатово, Ватулино, Овсяники, Новокурово, ⁠Ерденьево, Полуэктово, Бороденки, Нововолково, Мамошино, Бунино, Подолы, Федчино, Денисиха, Алексино, Орешки, Лыщиково, Гомнино и в селе Старо, сообщил глава муниципалитета Александр Горбылев.

Он добавил, что еще запущено восемь котельных, пять из них работают от генераторов — это Лидино, Нововолково, Покровское, Сумароково, Бороденки. До 19 часов планируется подключить к генераторам котельные в Орешках и Дробылеве.

Глава округа уточнил, что продолжаются работы по восстановлению света в 28 населенных пунктах. В муниципалитете работает 10 бригад ПАО «Россети». Дополнительно к этой работе привлекли по одной бригаде из Калужской и Смоленской областей, Можайского округа, две единицы техники и автовышку.

Как напомнил Горбылев, до 23 часов планируется полное восстановить подачу электроэнергии.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что самые сложные территории по ситуации из-за непогоды: Талдом, Дмитров, Руза, Сергиев Посад, Солнечногорск, Истра, Клин, Пушкинский, Химки и Долгопрудный.

«На местах задействованы: 18 бригад и 37 единиц техники от „Мособлэнерго“, 24 бригады и 41 единица техники от „Россетей Московского региона“, 20 человек и 10 единиц техники от Аварийно-восстановительной службы Московской области, 114 человек в 39 бригадах от „Мособллеса“», — сказал Воробьев.