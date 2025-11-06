«Гнать все концессии!»: экс-депутат Новосибирска раскритиковала систему ЖКХ

Бывший депутат из Новосибирска Вера Ганзя подвергла критике действующую систему жилищно-коммунального хозяйства. По ее убеждению, ключевые системы жизнеобеспечения в России должны находиться под контролем государства, поэтому нужно «гнать поганой метлой все концессии», сообщает Om1 Новосибирск .

В преддверии зимнего периода и потенциальных сложностей с теплоснабжением, экс-депутат Вера Ганзя выразила сомнения относительно эффективности мер, предпринимаемых органами власти для подготовки к отопительному сезону.

В своем обращении в социальных сетях депутат отметила, что вместо проведения капитального ремонта изношенных теплосетей или воздействия на концессионеров с целью исполнения ими обязательств, власти ограничились введением новых штрафных санкций за нарушения правил подготовки к зиме.

Экс-депутат также подчеркнула, что штрафы не смогут улучшить сложившуюся ситуацию. По ее мнению, для предотвращения аварийных ситуаций в теплоснабжении необходимо исключить частные компании из сферы ЖКХ. Она уверена, что в условиях сурового климата России системы жизнеобеспечения должны быть государственными.

«ЖКХ надо финансировать из бюджета по факту, причем установить жесткий общественный контроль за расходованием бюджетных средств. И конечно, гнать поганой метлой из системы ЖКХ все концессии, этих пиявок которые, не выполняя необходимых работ, тянут из бюджета немалые деньги. И пока это не будет сделано, предотвратить аварии будет невозможно. И никакие штрафы не помогут», — резюмировала Ганзя.

