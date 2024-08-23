Глава Звездного городка Баришевский доложил Воробьеву о модернизации ЖКХ

Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел рабочую встречу с главой городского округа Звездный городок Евгением Баришевским. Ему доложили о реализации программы ЖКХ в закрытом административно-территориальном образовании (ЗАТО), сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Воробьев отметил, что Баришевский долгое время и весьма успешно возглавляет городской округ, в котором живет множество людей, посвятивших свою жизнь космосу и науке.

«Я всегда с теплотой вспоминаю встречи с членами первого отряда космонавтов, с ветеранами космической индустрии. Такого количества героев, людей с высокими званиями и орденами, наверное, не часто встретишь в одном городе. Давайте обсудим, как сейчас обстоят дела, что дополнительно нам нужно сделать», — заявил Воробьев.

Баришевский подчеркнул, что власти с первого дня выстроили позитивные взаимоотношения с людьми, которые достигли больших успехов в этой отрасли. В Звездном городке живут 1,5 тысячи сотрудников Центра подготовки космонавтов.

«Ну и, конечно, важна хозяйственная повестка. Стараемся развиваться в социальной сфере, сделали большой прорыв в благоустройстве, жилищно-коммунальном хозяйстве», — отметил глава.

Тепловые сети

На данный момент в округе реализуется масштабная программа модернизации ЖКХ. Протяженность тепловых сетей — 7,6 км. С 2017 по 2023 год заменили около 1,8 км труб. Замена еще 1,2 км запланирована на этот год. Работы проходят на двух центральных магистральных участках. Они обеспечивают горячей водой и теплом все 20 МКД округа. Работы завершатся к 15 октября.

«Сейчас идет промывка, опрессовка систем теплоснабжения по всем домам. На сегодняшний день готовность составляет 80%. В ближайшие три недели мы достигнем показателя 100%», — сказал глава.

Капремонт домов

66% МКД в Звездном городке уже обновили. Еще пять домов приведут в порядок в этом и следующем году. Также продолжается ремонт подъездов. Всего их — 53, в этом году отремонтируют 13 из них. Работы закончат в октябре.

Также тема коснулась строительства дома-долгостроя для сотрудников Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина. По словам главы округа, скоро они смогут отметить новоселье — работы закончатся до конца года. Уже идет распределение квартир.

«Это девятиэтажный, 4-подъездный, 144-квартирный дом, который позволит расселить наших покорителей космоса из общежития. Он находится в очень удобном месте — рядом с Центром подготовки космонавтов», — заключил Баришевский.