Глава Жуковского проверил содержание городских территорий после жалоб жителей

Андроник Пак осмотрел городские территории после жалоб горожан на чрезмерную обработку тротуаров и общественных мест солью. Он пояснил, что такие работы проводятся по регламенту при минусовых температурах для предотвращения гололеда.

Глава округа отметил, что муниципальное бюджетное учреждение «Городское хозяйство» скорректирует количество используемой противогололедной смеси.

В ходе проверки было принято решение установить дополнительное освещение на пересечении улиц Горького и Маяковского. Особое внимание уделили установке новогодних инсталляций: в сквере на улице Маяковского появились арки, а также фигуры в виде сердца и Жар-птицы.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.