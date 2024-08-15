Глава Жуковского провел выездной стройчас на территории школы в мкр № 5

В округе Жуковский подрядчики, которые ведут строительство образовательной организации и благоустройство прилегающей к ней территории, доложили о ходе работ. Глава округа Борис Аубакиров обсудил с ними ряд важных вопросов, после чего лично проверил тот объем задач, который был выполнен ими за неделю, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Темп работ хороший. Продолжается сборка мебели, внутренняя отделка помещений, обустройство стадиона. Также активно ведется благоустройство территории вокруг образовательной организации», — сказал глава Жуковского.

Здание школы четырехэтажное общей площадью более 16,8 тыс. кв. метров. В нем располагаются учебные классы, помещения для групп продленного дня, два спортивных зала, актовый зал, библиотечно-информационный центр и столовая с пищеблоком.

«Работы находятся уже на финишной прямой, объект очень важный, поэтому планирую на этой неделе еще раз посетить его с целью проверки», — добавил Аубакиров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе строится 21 школа и 11 детских садов. Важно также обеспечить своевременную готовность подъездных дорог к школам и парковок возле них.

«Лето — прекрасная пора, и, как обычно, оно заканчивается очень быстро и стремительно. У нас <…> капитальный ремонт 96 объектов, новое строительство: 21 школа, 11 детских садов», — сказал Воробьев.