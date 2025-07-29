Глава Жуковского Пак проверил состояние городских общественных территорий

В ходе пешего обхода глава городского округа Жуковский Андроник Пак вместе с заместителями проверил содержание и благоустройство общественных пространств. Были осмотрены сквер «28 квартал», сквер на улице Маяковского, территория у мемориального комплекса «Вечный огонь», а также городской парк. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В результате проверки выявлен ряд недостатков, касающихся уборки мусора, санитарной обрезки деревьев и покоса травы. Глава города дал соответствующие поручения по устранению нарушений в кратчайшие сроки.

Особое внимание было уделено состоянию сквера «28 квартал», где зафиксировано наибольшее количество замечаний. Андроник Пак напомнил, что в ближайшие годы запланирована масштабная реконструкция этой территории. Проект, рассчитанный на 2026–2027 годы, предусматривает полное обновление сквера, восстановление фонтана и памятника воинам-интернационалистам.

Кроме того, в городе продолжается работа по приведению в порядок площадок, освободившихся после демонтажа нестационарных торговых объектов. Уборка мусора и благоустройство этих территорий проводятся в плановом режиме.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что инфраструктура Подмосковья должна соответствовать ожиданиям жителей.

«В растущем регионе <…> инфраструктура должна соответствовать тому, что ждет человек, чтобы жизнь была комфортной, удобной. Это непростая задача, но очень интересная», — сказал Воробьев.

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