Глава Жуковского доложил Воробьеву о модернизации системы ЖКХ в муниципалитете

«Андроник Эдуардович, вы возглавляете наш легендарный наукоград Жуковский уже заметное время, работаете в городском округе, в котором, как и в любой территории, большое количество задач. Это и модернизация ЖКХ — энерго-, водо-, теплоснабжение, и капитальный ремонт стационара в Жуковском, решаете вопросы по чистоте, благоустройству. Сейчас как раз начинается сезон. И я очень надеюсь, что все государственные программы, которые мы реализуем, жители оценят. Расскажите, как обстоят дела в части всего, что важно для жителей», — обратился к главе Воробьев.

Пак доложил, что в текущем году в муниципалитете запланированы реконструкция котельной и капремонт почти 600 метров сетей по ул. Семашко. В 2027 году в Жуковском построят блочно-модульную котельную. Также в течение двух лет в рамках инвестпрограммы в округе будет проведена модернизация почти 2 км тепловых сетей, 2 котельных и 4 центральных тепловых пунктов. Это улучшит качество теплоснабжения для 50 тыс. жителей многоквартирных домов на улицах Гагарина, Федотова, Келдыша, Макаревского, Баженова, Гудкова, Королева, Дугина, Мясищева, Набережной Циолковского и других.

Помимо этого, в этом году в Жуковском приступят к реконструкции ВЗУ № 1 на ул. Калугина. После завершения работ качество воды улучшится у 33 тыс. человек. В течение 3 лет планируют реконструировать очистные сооружения на улице Наркомвод (110 тыс. человек) и главную канализационную насосную станцию на улице Кооперативная (110 тыс. человек).

«Что касается ЖКХ, за 2025 год мы реконструировали участки тепловых сетей на ул. Энергетическая (порядка 750 м) и котельную в нашем главном районе. На сегодняшний момент заключен контракт на капремонт теплосети на ул. Семашко. Ждем окончания отопительного периода и сразу же приступаем к работам. Там порядка 560 метров, — рассказал глава.

Пак добавил, что до 2029 года будут реконструированы очистные сооружения и водозаборный узел № 1 на улице Калугина. После реконструкции производительность составит около 12 тыс. куб. м в сутки. Контракт с подрядчиком рассчитан до следующего года, однако компания обещает завершить работы досрочно. кроме того, планируется модернизация главного канализационного насосного сооружения.

