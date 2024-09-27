Глава Воскресенска проверил подготовку котельных округа к отопительному сезону

В городском округе Воскресенск продолжается подготовка к отопительному сезону. Так, глава городского округа Воскресенск, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин совместно с представителями «Газпром теплоэнерго МО» посетил котельные микрорайона Цемгигант, Москворецкий и Лопатинский. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Лично несколько раз в неделю провожу контроль работ, которые проводятся на котельных округа благодаря поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева и министерства энергетики региона. Работы идут бодро, в отопительный сезон мы должны войти уже подготовленными. На нескольких котельных продолжается установка новых газовых котлов. Все работы по их установке завершатся до 1 ноября», — отметил Алексей Малкин.

По его словам, все теплотрассы округа будут готовы уже к 1 октября.

«Во всех многоквартирных домах также проведена промывка и опрессовка системы отопления. В микрорайоне Лопатинский на данный момент продолжается ввод в эксплуатацию новой котельной. На данный момент никаких рисков по отоплению для жителей микрорайона нет», — отметил глава округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что в этом году в регионе приемка МКД осуществляется более строго. Он также подчеркнул, что крайне важно внимательно сопровождать работу по ремонту котельных, прокладке теплосетей и подготовке домов.

«Это требует дополнительных ресурсов управляющих компаний, а по некоторым муниципалитетам, где большой ветхий жилой фонд — и дополнительных мероприятий. Приближается осень, поэтому вопросы теплоснабжения также нуждаются в особом внимании», — заявил Воробьев.