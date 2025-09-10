Глава Талдомского округа проконтролировал строительство новой котельной в поселке Северный

Руководитель Талдомского городского округа Юрий Крупенин провел очередную проверку хода строительства новой котельной в поселке Северный. Этот проект является важной частью программы по улучшению инфраструктуры и повышению качества жизни местных жителей. Котельная обеспечит надежное теплоснабжение для общественных и жилых объектов, что актуально в условиях холодного климата, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В ходе проверки Юрий Крупенин совместно с исполняющим обязанности заместителем Алексеем Нестеренко и представителями профильных организаций осмотрел котельную и ознакомился с планами по дальнейшему развитию системы отопления. Строительство идет в срок, и уже в скором времени котельная начнет свою работу, обеспечивая комфортные условия для всех жителей округа.

Глава отметил, что подобные проекты требуют особого внимания и контроля на всех стадиях реализации. Он подчеркнул важность качественного выполнения работ и соблюдения всех норм безопасности. Инвестиции в энергетическую инфраструктуру позволят создать устойчивую и эффективную систему теплоснабжения.

«Мы стремимся сделать наш округ комфортным для жизни, и строительство котельной — один из шагов на этом пути», — добавил он. Жители поселка ответственно относятся к этому событию и выражают надежды на скорейшее завершение работ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам городских округов контролировать подготовку к зиме. Он подчеркнул, что главы должны совершать выезды на строящиеся объекты, знать сильные и слабые стороны.

«Если котел будет работать хорошо, по трубам будет идти нужное давление — мы сами знаем прекрасно, насколько важно управляющим компаниям, а значит, вам, уважаемые главы, работать с тем, что связано с подготовкой и структурой в жилом доме. Поэтому на следующих наших мероприятиях мы будем безусловно выносить все эти слагаемые для того, чтобы своевременно подготовиться к зиме. Темп должен быть высоким, вы прекрасно это понимаете», — сказал Воробьев.