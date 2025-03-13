Глава Ступина проверил ход капитального ремонта крыши многоквартирного дома

В городском округе Ступино продолжается реализация программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. Это коснулось и дома 30/23 по улице Андропова. Здесь полным ходом идет ремонт крыши, сообщает пресс-служба администрации округа.

Руководитель муниципалитета Сергей Мужальских проверил ход капитального ремонта кровли. В мероприятии также приняли участие профильные заместители главы, руководители структурных подразделений администрации, представители окружного совета депутатов, Общественной палаты, подрядной организации.

На данный момент на объекте находится 20 человек, работают 3 бригады. Материал для кровли площадью 5100 «квадратов» имеется в полном объеме.

По словам главы округа, на следующий год в программу войдет и фасад данного дома.

«В этом году на территории муниципалитета реализуется большая программа капитального ремонта кровель. Работы идут согласно графику. Помимо этого, дом, который в народе прозвали «зеленым», включен в программу по ремонту фасада на следующий год. Обсуждается вопрос — оставить его в своем исторически сложившемся цвете или покрасить в другой. Очень важно услышать мнение самих жителей, поскольку именно они — главные приемщики работ на объекте. Управляющая компания проведет общее собрание жильцов, на котором ступинцы примут окончательное решение», — отметил Сергей Мужальских.

В 2025 году обновления коснутся инженерных систем в 12 домах, кровель — в 39, фасадов — в 6, лифтового оборудования — в одном, а также 42 подъездов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе работу по капитальному ремонту делают достойно. Он подчеркнул, что эта тема касается абсолютного большинства жителей.

Воробьев выразил надежду, что с каждым годом подрядчики, которые работают в партнерстве с фондом капитального ремонта, становятся более профессиональными, приобретают компетенции, направленные на универсальное выполнение работ.