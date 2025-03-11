Глава Ступина провел объезд территории города

Сергей Мужальских оценил состояние улиц, дворов и общественных пространств, работу коммунальных и дорожных служб.

«Начался весенний период. Зимой во время гололеда мы обрабатывали дороги и тротуары реагентами и пескосоляной смесью, поэтому песка на улицах достаточно. Проверил, как организована уборка. Порядка 90% работ по смету выполнено. Предстоит отмыть дорожные ограждения и знаки, очистить опоры освещения вдоль дорог от рекламных листовок, выполнить другие виды сезонных работ», — сказал Сергей Мужальских.

В округе 285 дворов. К уборке территории приступило более 250 дворников, задействовано свыше 60 единиц техники.

«Ведётся активная уборка мусора и смета во дворах. Начаты работы по покраске цоколей домов. Когда наступят благоприятные погодные условия, займемся приведением в порядок входных групп домов», — уточнил глава округа.

По результатам проверки профильным заместителям и представителям управляющих компаний главой округа даны поручения по устранению сухостоя, приведению в надлежащий вид фасадов домов и объектов потребительского рынка, другим видам работ.

Проведение мониторинга содержания территории округа будет продолжено.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.