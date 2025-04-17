Глава Шатуры рассказал жителям как включить МКД в программу капремонта

В общественной приемной партии «Единая Россия» в Шатуре глава округа Николай Прилуцкий провел личный прием граждан. Большинство вопросов жителей касались расселения из аварийного жилья и капитального ремонта жилых домов, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Николай Прилуцкий ответил, что для включения в краткосрочный план региональной программы капремонта многоквартирных домов на 2026–2028 годы, жильцы должны провести общее собрание собственников и определить вид работ, которые, по их мнению, необходимы в первую очередь. После эти решения предоставляются в управляющую компанию.

«При достаточном объеме финансовых средств, накопленных на счете дома в Фонде капитального ремонта, работы могут быть включены в краткосрочную программу», — пояснил глава муниципалитета.

Также Николай Прилуцкий сообщил, что некоторые жители аварийных домов в этом году будут расселены в новостройку, возведение которой завершается в Шатуре. Напомним, что в городе, за МФЦ, начинается строительство еще двух домов по программе расселения аварийного фонда.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал руководителей округов быть лично вовлеченными в вопросы модернизации.

«Все, что связанно с капремонтом, благоустройством, <…> системой ЖКХ, — все это требует максимальной вовлеченности, в том числе напрямую глав», — сказал губернатор.