Глава Серпухова провел личный прием граждан

Одно из обращений касалось земельного участка в деревне Верхние Велеми, квартал Б. Здесь жительница приобрела землю сельхозназначения, на которой впоследствии было выявлено незаконное строительство.

Сейчас задача – привести участок в соответствие с целевым назначением. Решение по данному вопросу примет суд.

Помимо этого, были обсуждены вопросы сфер образования, здравоохранения и ЖКХ. По каждому из них жителям были даны подробные разъяснения и рекомендации по различным направлениям.

Такой формат прямого диалога с жителями способствует более эффективному решению проблем и укреплению доверия между властью и жителями округа. В дальнейшем планируется проведение регулярных приемов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.

Делитесь новостями и предлагайте темы в специальном чат-боте РИАМО.