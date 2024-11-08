Глава Щелкова проверил работы по капитальному ремонту одной из котельных округа

«Проверили ход работ по капитальному ремонту одной из котельных. Она питает 10 многоквартирных домов по улицам Московская и 8 Марта, а еще детский сад», — написал Андрей Булгаков на своих страницах в социальных сетях.

С 1983 года объект ни разу не ремонтировался. Благодаря поддержке губернатора котельную удалось включить в госпрограмму по модернизации. После обновления объект, по сути, станет абсолютно новым и современным. В рамках ремонта 2 старых паровых котла будут заменены на 3 жаротрубных водогрейных, а устаревший деаэратор будет заменен на современную систему водоснабжения.

Фактическая готовность объекта — 60%. Производятся работы по монтажу трубопровода внутреннего газоснабжения, тепловых сетей и сетей водоснабжения.

Завершить ремонт планируется до конца следующей недели. При переключении на новую котельную может быть временное понижение показателей по температуре и горячей воде. Жители указанных выше адресов будут в обязательном порядке заранее проинформированы.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время своего ежегодного обращения к жителям отметил, что в городах региона не должны работать УК, которые «валяют дурака» и не удовлетворяют запросы жителей.

«Мы считаем, что те компании, которые позволяют себе „валять дурака“, работать в городах не должны, потому что 26% жалоб на ЖКХ — это как раз на работу управляющих компаний», — сказал Воробьев.

Глава региона также рассказал о проработке закона, который позволит жителю в электронном виде голосовать за УК, оценивать ее работу.