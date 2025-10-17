Глава Щелкова проверил содержание дворов и результаты благоустройства во Фряново

Глава городского округа Щелково Андрей Булгаков проверил содержание территорий во Фрянове. Здесь завершены масштабные работы по благоустройству, запланированные на этот год. Комплексно были обновлены два больших двора: ул. Победы, дома № 1, 1А, 2, 2А, 3, 3А; и ул. Победы, дома № 4, 5, 6. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Теперь это аккуратные и по-настоящему удобные территории. На них заменили асфальтовое покрытие, оборудовали новые парковочные места, обновили тротуары, установили лавочки и урны, сделали современное освещение. Появилась детская площадка с безопасным покрытием — все в точности так, как жители просили на встречах.

Во время обхода глава округа познакомился с местной жительницей Тамарой Петровной. Она поделилась своим мнением по всем актуальным темам.

«Тепло в домах дали вовремя, дворы стали уютнее, а детям теперь есть где играть», — сказала Тамара Петровна.

Глава Округа Булгаков уточнил, что все же один вопрос остался открытым — старая береза у дома № 4.

«Дерево ветхое, расположение сложное. Поставил задачу грамотно ликвидировать: специалисты аккуратно спилят, не повредив территорию. Также он проверил содержание подъездов — претензий не возникло», — рассказал Андрей Булгаков.

Кроме того, глава округа проехал по дорогам. Покрытие на муниципальных объектах ровное и чистое. А вот рядом с торговыми точками состояние хуже: разбитый асфальт, ямы, стоячая вода.

«Здесь будем работать точечно — вместе с владельцами участков приведем все в порядок», — заявил Андрей Булгаков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.