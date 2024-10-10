Глава Щелкова проверил подачу отопления в микрорайоне Бахчиванджи

«В этом году отопление в многоквартирных домах решили запустить ещё до ощутимых холодов, чтобы отладить все процессы. В микрорайоне Бахчиванджи у нас новая котельная. Есть точечные вопросы — выехали по адресам», — написал Андрей Булгаков в своем Telegram-канале.

В доме №9 тепло, а в доме №33 не топит в одной комнате по всему стояку на несколько этажей. В чём проблема — уже разбираются специалисты. Также в доме №20А утечка на старом участке теплосети. Службы уже завершают ремонтные работы. В течение дня 10 октября начнём запускать тепло.

В случае завоздушивания системы жители могут обратиться напрямую в УК «Жилищник» по телефону: 8 (800) 775-00-60 или в чат https://t.me/gil_mrvk.

«Услышал много благодарностей — новая котельная изменила жизнь микрорайона. По сравнению с прошлым, разница в качестве теплоснабжения колоссальная. Людям дома комфортно. Это именно тот результат, к которому мы стремились. Благодаря губернатору задуманное удалось реализовать», — подытожил Андрей Булгаков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам городских округов контролировать подготовку к зиме. Он подчеркнул, что главы должны совершать выезды на строящиеся объекты, знать сильные и слабые стороны.

«Если котел будет работать хорошо, по трубам будет идти нужное давление — мы сами знаем прекрасно, насколько важно управляющим компаниям, а значит, вам, уважаемые главы, работать с тем, что связано с подготовкой и структурой в жилом доме. Поэтому на следующих наших мероприятиях мы будем безусловно выносить все эти слагаемые для того, чтобы своевременно подготовиться к зиме. Темп должен быть высоким, вы прекрасно это понимаете», — сказал Воробьев.