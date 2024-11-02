Глава Щелкова проверил готовность коммунальщиков округа к первым снегопадам

С приближением холодного сезона и первых снегопадов глава городского округа Щелково Андрей Булгаков лично проверил готовность коммунальных служб и уборочной техники к предстоящим вызовам. Особое внимание было уделено проверке наличия и исправности специализированной техники, которая будет задействована в уборке снега. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев также внес свой вклад в подготовку к зиме, передав в городской округ Щелково два новых экскаватора-погрузчика, оснащенных системой ГЛОНАСС. Это дополнительное оборудование значительно усилит возможности коммунальных служб в борьбе со снежными заносами.

В общей сложности, для обеспечения эффективной уборки снега в городском округе Щелково будут задействованы 30 единиц тракторов МТЗ 82, 5 единиц МТЗ 320, 7 комбинированных дорожных машин (КДМ), 3 самосвала, 10 погрузчиков, 12 минипогрузчиков, 2 грейдера и 88 снегоуборщиков.

Для обеспечения бесперебойной работы коммунальных служб в штате службы содержания территорий уже числятся 72 тракториста, 40 водителей и 146 дворников. Все сотрудники прошли необходимое обучение и готовы к работе в зимних условиях.

Таким образом, городской округ Щелково полностью готов к встрече первых снегопадов. 100% укомплектованность штата и наличие современной техники позволяют с уверенностью заявить, что жители округа могут рассчитывать на оперативную и качественную уборку снега в зимний период.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев на совещании с руководящим составом регионального правительства и главами округов отметил важность усиления подготовки дорожных и транспортных служб к зиме.

«Чтобы в снегопад и мороз каждый автобус приходил вовремя на остановку, а люди не застревали в пробках, вся система должна работать, как часы. Предыдущая зима была снежной, мы фиксировали жалобы на состояние дорог, тротуаров. Поэтому сейчас особенно важно усилить подготовку к этой работе», — сказал Воробьев.

Большинство работ планируют завершить до конца текущего месяца. Губернатор добавил, что каждое мероприятие по подготовке к зиме должно быть заведено в цифровую систему.

В предстоящий зимний период для уборки дорог будет привлечено более 3,3 тыс. единиц техники, 3,8 тыс. человек. Проведут работу по подготовке песко-соляной смеси и реагентов.