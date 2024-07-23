Глава Щелкова провел еженедельное оперативное совещание

«Продолжаем подготовку к зиме. В этом году у нас идет масштабная модернизация котельных и сетей. Уже завершен капитальный ремонт тепловых сетей на ул. Комсомольская от котельной на ул. Сиреневая; готовность участка от котельной № 1 в Щелкове-7 — 90%», — сказал Булгаков.

Продолжаются работы по капитальному ремонту: ЦТП-1 в Щелково-3; котельной на ул. Сиреневая; котельной на ул. Институтская; котельной № 3 на ул. Текстильщиков; котельной на ул. Московская. Начинается строительство двух котельных во Фрянове.

Традиционно были разобраны обращения жителей. По всем темам есть снижение. Есть точечные недоработки УК и подрядчиков в домах и дворах. Их максимально оперативно исправляют.

Планы на эту неделю: начали обновление территорий детских садов № 63 и № 11; продолжается благоустройство сквера во Фрянове. В субботу в парке усадьбы Фряново состоится костюмированный бал, а 24 июля пройдет очистка берегов Большого Медвежьего озера.

Выполнены поручения: приведена в нормативное состояние пешеходная зона старого моста; провели ямочный ремонт у дома № 7 в мкрн Богородский; отремонтировали качели на площадке у дома № 10 по ул. Полевая.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье (в этом году их 200), были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.