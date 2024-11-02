Глава Реутова проверил готовность спецтехники к зиме

На площади перед администрацией в Реутове прошел ежегодный смотр готовности техники и предприятий города к осенне-зимнему периоду. Вместе с главой округа Филиппом Науменко готовность коммунальных служб оценили председатель городского совета Николай Ковалев и депутаты Елена Питьева, Геннадий Коконин, Дмитрий Хаустов, Марина Кудинова, Юлия Степанова, Сергей Арбузов. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На площади выстроились тракторы, самосвалы, роторы для уборки снега и другая спецтехника. Для участия в смотре приехали 64 большие уборочные машины и 36 средств малой механизации.

Глава проверил технику на соответствие стандартам и лично пообщался с рядовыми сотрудниками.

«Ростехнадзор выдал нашему городу акт о готовности к зиме. Уборочных машин достаточно, и все они исправны», — сказал заместитель главы Владимир Климов.

По итогам смотра 32 сотрудника управляющих компаний и коммунальных служб наградили почетными грамотами за высокий профессионализм и добросовестный труд на благо жителей муниципалитета.

«Та работа, которую вы выполняете каждый день, она важна для людей. Хочу пожелать всем не такой снежной зимы, как в прошлый раз. Все здесь люди закаленные — ни дождь, ни снег точно не помеха», — отметил Науменко.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что муниципалитеты получили первую партию спецтехники, чтобы уборка снега в сезонное время проходила в 2,5 раза быстрее, чем раньше.

По словам Воробьева, коммунальщикам пока передали только 92 единицы техники: экскаваторы-погрузчики и ручные роторные снегоуборщики. До ноября специалистам передадут и остальную технику, запасы которой в 2024 году пополнились.

«У нас в Подмосковье 15 тыс. дворов, большое количество общественных пространств, и ежегодно их число растет. Спасибо всем, кто ежедневно поддерживает порядок», — написал Воробьев.