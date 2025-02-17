Глава Реутова поручил проверить газовое оборудование у всех ветеранов ВОВ

В преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне администрация Реутова оказывает адресную поддержку ветеранам и горожанам, приравненным к ним по статусу. Одной из мер стала замена кухонных плит в квартирах ветеранов, там где это необходимо. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Первым бытовую технику обновили у 94-летнего Николая Моргунова, который в годы войны сражался с литовскими «лесными братьями» и бандеровцами.

После демонтажа старой плиты специалисты установили новое оборудование, провели пусконаладочные работы и подробно объяснили семье, как им пользоваться. Родные ветерана с радостью приняли подарок и сразу начали обсуждать, какие блюда приготовят на новой плите.

«В рамках празднования 80-летия Великой Победы глава Реутова Филипп Науменко поручил проверить газовое оборудование у всех ветеранов. В нескольких квартирах была выявлена необходимость замены кухонных плит. Это лишь малая часть работы по улучшению бытовых условий ветеранов, которая ведется в Реутове постоянно», — отметил заместитель начальника Управления ЖКХ администрации Реутова Даха Моллачиев.

Подготовка к юбилею Победы в городе идет полным ходом. Ветеранам вручают юбилейные медали и подарки. Ведется благоустройство Мемориала Славы и часовни Георгия Победоносца. К 9 мая Реутов украсят праздничной символикой, также в городе появятся новые муралы, посвященные подвигу советского народа.

Узнать подробнее о подготовке к празднованию Великой Победы и важных исторических событиях того времени можно на официальном сайте (https://may9.ru/) и в Telegram-канале (https://t.me/may_9_ru).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.