Глава Реутова доложил губернатору Подмосковья о готовности объектов ЖКХ к зиме

Как доложил глава городского округа Реутов Филипп Науменко губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву, готовность объектов ЖКХ к зиме в муниципалитете составляет 94%. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Воробьев провел встречу с Науменко и обсудил с ним наиболее актуальные для округа вопросы.

Глава муниципалитета отметил, что до начала отопительного сезона завершится реконструкция двух участков теплосетей общей длиной более 1,7 км. Они располагаются на улицах Советской, Победы, Строителей.

По его словам, в 2025 году запланировано провести модернизацию еще 2,5 км теплосетей, а в 2026–2027 годах — 3,6 км.

«В ближайшие два года мы также реконструируем котельные №1 и №5 — там еще ни разу не производился ремонт. Полностью заменим все оборудование, увеличив мощность котельных в 1,5 раза», — сказал Науменко.

В округе еще продолжается и работа по капремонту многоквартирных домов. В 2024 году запланировано обновить 18 зданий, в 2025 году — 15. В домах будут заменены лифты, приведут в порядок крыши, фасады, подвалы и коммуникации.