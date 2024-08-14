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Глава Пушкинского проверил ход работ по подготовке к отопительному периоду

Глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов провел оперативное совещание, на котором рассмотрели рабочие вопросы, возникающие при подготовке к предстоящему отопительному периоду. Особое внимание уделяется многоквартирным домам, передает пресс-служба администрации городского округа.

Управляющим компаниям, не готовым соответствовать требованиям, предъявляемым Правительством Московской области и муниципальным образованием, грозят штрафы, вплоть до лишения лицензии.

«Особое внимание мы уделяем домам с высокой степенью износа на отдаленных территориях. В Пушкинском насчитывается 26 гидротехнических сооружений. Сейчас определяем порядок исследований по рискам в случае ЧС, определим действия по проектированию. Три основные ГТС в Пушкино, Ивантеевке и Красноармейске отремонтированы», — рассказал Максим Красноцветов.

Завершили все истории по навалам мусора на неразграниченных территориях, решили проблемы с давними свалками мусора в лесных массивах. Остается вопрос мусора на частных территориях, поручил усилить данную работу.

В регионе работает единый телефон и портал для заказа вывоза строительного мусора. Чтобы воспользоваться услугами легальной компании, жители могут оставить заявку по телефону 122#7 или на сайте.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее сообщал, что в ближайшие годы в Подмосковье запланирована масштабная реконструкция сетей ЖКХ.

«Комплексная программа с „Газпромом“ позволяет нам модернизировать в различных городах систему ЖКХ», — сказал Воробьев.