Глава Пушкинского оценил качество подготовки к отопительному сезону

Глава Пушкинского городского округа Максим Красноцветов провел совещание с представителями ресурсоснабжающих организаций, чтобы оценить качество и темпы подготовки к предстоящему отопительному сезону, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв выстроил четкий вектор работы — активно ведём подготовку к предстоящему отопительному сезону. На прошлой неделе этому вопросу было также уделено особое внимание. На ближайшей неделе проработаем социальные объекты в части подготовки к осенне-зимнему периоду», — поделился Максим Красноцветов.

В микрорайоне Дзержинец в рамках благоустройства необходимо привести в соответствие все торговые объекты. По каждой точке будет проведена работа, разъяснения, представлены пути решения. Также в микрорайоне проводится масштабный капитальный ремонт фасадов, но есть многоквартирные дома с ТСЖ, где работы не ведутся, имеются препятствия. Здесь необходимо усилить работу с председателями ТСЖ. Облик микрорайона должен быть един. Кроме того, приступили к реконструкции ВЗУ № 6 в посёлке Лесной. Водозаборный узел был построен в 1962 году, и с тех пор капитального ремонта здесь не проводилось. После реконструкции порядка 18 700 человек будут обеспечены чистой водой.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.