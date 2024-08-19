Глава Пушкинского оценил работу котельной «Оранжерейная» в Ивантеевке

Данный объект обслуживает 22 многоквартирных дома и четыре социальных объекта. В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду на котельной проведены все необходимые работы: промывка тепловых сетей и котлов, замена запорной арматуры, ремонт и ревизия газового оборудования. Все это направлено на то, чтобы минимизировать риски в зимний период.

Напомним, что на Центральном проезде в Ивантеевке специалисты проводят работы по замене участка теплотрассы протяженностью 960 метров. Работы организовала АО «Ивантеевская теплосеть» в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду.

«Мы не знаем, что нам приготовит погода этой зимой. Мне как коренной жительнице Ивантеевки важно, чтобы в доме было тепло зимой. Поэтому прекрасно, что службы так тщательно готовятся к отопительному сезону. Конечно, любые работы немного портят красоты города, но это временное явление. Главное, что в наших домах будет тепло зимой», — прокомментировала жительница Ивантеевки Раиса Буйская.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.