Глава Подольска проверил работу обновленной котельной

Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов и председатель совета депутатов округа Игорь Науменков проверили работу объектов теплоснабжения в округе и оценили ремонт котельной на улице Победы. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Подаем тепло во все детские сады, школы, учреждения здравоохранения и многоквартирные дома Подольска. Особое внимание уделил домам на улицах Большой Серпуховской и Заводской в микрорайоне Климовск. Ранее жители обращались по поводу состояния подвальных помещений и качества подачи ресурса. Оценил работу индивидуальных тепловых пунктов, ход текущего капитального ремонта. Все работы находятся на постоянном контроле профильных служб», — сказал Артамонов.

Котельную на улице Победы полностью отремонтировали по госпрограмме, заменили оборудование и увеличили мощность в пять раз. Благодаря этому число потребителей выросло вдвое и котельная теперь обеспечивает теплом 92 многоквартирных дома и 11 социальных учреждений.

Артамонов отметил, что отопление должно прийти уже в каждую квартиру. При запуске возможны технологические неисправности во внутридомовых сетях. Эти точечные проблемы управляющие организации оперативно устраняют. При массовом пуске тепла в системах может появляться воздух, но это нормально, поэтому отдельные стояки прогреваются не сразу. Специалисты поэтапно удаляют воздушные пробки.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что дополнительно в регионе направят 20 млрд рублей, чтобы привести территории под современные стандарты и модернизировать котельные.

«Деньги у нас заложены — это порядка 20 млрд рублей дополнительно Московская область выделяет на этот год, для того, чтобы такие чувствительные территории, как Подольск, Электросталь, другие территории максимально подвести под самые современные стандарты», — сообщил губернатор региона.

Одновременно модернизируются линии электроснабжения, меняются трансформаторы.