Глава Павлово‑Посадского округа провел объезд

В ходе выезда сотрудники городских служб проверили проблемные точки и наметили конкретные меры реагирования.

На новой привокзальной площади проверили работу туалетных комнат. Санузлы открыты и убраны, однако выявлен недостаток расходных материалов — отсутствует туалетная бумага и жидкое мыло. Денис Олегович дал поручение оперативно обеспечить санитарные помещения всем необходимым. По проблеме гололеда коммунальные службы усилили обработку противогололедными материалами; ситуация находится на контроле администрации.

Комиссия проверила работы котельной «Городок». 25 ноября произошел технический инцидент, в следствии чего были снижены параметры отопления и ГВС микрорайона «Городок», а также ряда улиц в центральной части города. Сейчас котлы приведены в работу, теплоснабжение восстановлено. Семенов поручил разработать меры по минимизации риска повторения подобных ситуаций.

На некоторых улицах города, в частности у дороги напротив детского сада в микрорайоне Филимоновский, зафиксированы скопления воды. Подрядчику ДРСУ поручено подготовить техническое решение для предотвращения подтоплений и обеспечения безопасного подхода к детскому учреждению в любую погоду.

Комиссия также проверила работы по сносу дома № 7 по улице Орджоникидзе: демонтаж завершен, подрядчик осуществляет вывоз строительного мусора.

В Рахманово завершено строительство тротуара от дома № 86 до дома № 98. Из‑за технической невозможности переноса опор освещения пешеходная зона была расширена — решение направлено на повышение комфорта и безопасности пешеходов, в том числе родителей с колясками.

На территории бывшего ДК им. А. С. Потапова вывезен строительный мусор. Сейчас запущены процедуры закупки работ по благоустройству; выполнение работ запланировано на 2026 год. Цель — преобразовать участок в современное общественное пространство.

Глава продолжит проводить личные выезды на проблемные участки и контролировать выполнение поручений. Также он призвал жителей сообщать о недочетах в работе коммунальных и профильных служб через официальные каналы связи администрации для оперативной реакции.

