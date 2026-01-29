Глава Павлово-Посадского округа взял на контроль уборку снега на территориях

Глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов провел масштабный объезд территории после обильных снегопадов, которых в регионе не было уже несколько лет. Инспекция выявила как успехи в работе коммунальных служб, так и точечные проблемы, которые власти оперативно устраняют, сообщает пресс-служба администрации округа.

Все дорожные службы и обслуживающие организации округа переведены на усиленный режим работы. Техника и бригады работают в две смены без остановок: днем ведется расчистка дорог, дворов и общественных пространств, ночью — вывоз снега. Приоритет — безопасность жителей и доступ к социально значимым объектам.

Во время объезда глава округа лично проверил адреса по жалобам жителей. В Электрогорске на улице Ухтомского устранили прорыв канализации — засор ликвидирован. Семенов дал поручение убрать образовавшуюся наледь, чтобы не создавать дополнительных неудобств в условиях непогоды.

Параллельно с объездом произошел технический инцидент на ГРЭС-3, из-за которого несколько улиц остались без электричества. Сейчас электроснабжение восстановлено.

Все вопросы взяты на личный контроль главы округа.

Сильный снег шел в Московской области два дня и продолжается в четверг. В некоторых округах региона побиты суточные рекорды по количеству выпавших осадков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в связи с изменениями в погоде отметил важность своевременной уборки снега.

«Мы с блоком ЖКХ, транспортным блоком находимся на связи. Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия и дальше будут реализованы в части своевременной уборки», — сказал Воробьев.

