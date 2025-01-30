Глава Павлово-Посадского округа проверил ремонт коллектора в пос Большие Дворы

В Павловском Посаде проверили работы на коллекторе за 11 школой в поселке Большие Дворы. Ранее жители обращались в администрацию с проблемой течи коллектора, сообщает пресс-служба администрации округа.

«На сегодняшний день активно ведутся работы на коллекторе. В настоящее время коммунальные службы проводят ремонт камеры гашения напорных коллекторов. Поставил им срок — до конца недели. Сейчас течь коллектора устранена. После окончания ремонтных благоустройство данной зоны будет восстановлено», — отметил глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов.

Также Денис Олегович совместно с представителями городских служб осмотрели котельную «Большие Дворы». Проверили работоспособность котельной и пообщались с сотрудниками.

«Вместе с руководителем Павлово-Посадского филиала КС МО взяли в работу несколько вопросов, которые касались: обновления материально-технической базы котельной проведение текущего ремонта здания котельной пересмотр заработной платы работников организации. Данный вопрос находится в ведении регионального отделения КС МО, с которыми мы находимся на связи.Пообщались с жителями улицы Славянская. Ранее Надежда Ивановна приходила ко мне на прием и обозначила проблему. Она заключается в том, что на установленной деткой площадке по улице Славянской нет резинового покрытия. Договорились, что службы выполнят все необходимые работы до 1 июня», — отметил Денис Семенов.

Также в рамках объезда территорий округа Денис Семенов дал поручения, которые касались уборки мусора, поросли и проведения ямочного ремонта.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.