Глава Павлово-Посадского округа провел еженедельный объезд территории

В ходе рабочей поездки были рассмотрены обращения жителей, проверены ход текущих работ, а также приняты новые решения по благоустройству дворов, общественных территорий и социально значимых объектов.

Первой точкой объезда стал двор у дома № 42 на улице Советской, где местные жители обратились с просьбой сделать пешеходную дорожку, которая соединит входные группы подъездов и тротуар у ближайшей школы, посещаемой детьми с ограниченными возможностями здоровья. Ситуация была изучена на месте, после чего Денис Семенов поручил профильным службам проработать данный вопрос и обеспечить удобный и безопасный проход для всех категорий граждан.

Далее глава посетил Молодежный центр, где продолжаются работы по замене плитки в входной группе. Однако, как отметил Денис Семенов, подрядчик отстает по срокам выполнения работ, что недопустимо. Он поручил разобраться в сложившейся ситуации и принять меры. Кроме того, запланированы дополнительные мероприятия по обновлению центра — этим летом здесь будет проведена замена резинового покрытия на баскетбольной площадке и площадке для воркаута, а также ремонт сценической зоны на заднем дворе. Все эти задачи взяты на контроль для их оперативного решения.

Следующей точкой объезда стал городской парк, где стартовали активные работы по благоустройству. Здесь уже ведется замена старого асфальта на дорожках слева от главного входа, что в скором времени позволит сделать территорию более комфортной для прогулок. Усовершенствованные пешеходные зоны станут ещё одной точкой притяжения как для жителей, так и для гостей округа.

В завершение объезда глава округа дал поручения усилить работу по благоустройству дворов и общественных пространств. Среди главных задач — регулярный покос травы, уборка поросли, своевременный ямочный ремонт дорог, подметание смета, а также ремонт тепловых камер.

Денис Семенов поблагодарил жителей округа за их активное участие и обратную связь, подчеркнув, что каждое обращение остаётся на личном контроле и обязательно будет проработано.

«Все поставленные задачи ведут к одной цели — сделать наш округ более комфортным, уютным и современным для каждого жителя. Спасибо за вашу поддержку!» — отметил глава округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность качественного содержания муниципальных дорог. Он отметил, что в местах проживания людей дороги должны быть комфортными и хорошо освещенными.

«Уборка дорог. Все мы понимаем, это наша зона ответственности, все надо убирать. Я обращаю внимание всего блока (правительства региона — ред.) на качество муниципальных дорог», — сказал Воробьев.