Глава Павлово-Посадского округа провел объезд территории Электрогорска

«Сегодня с утра работали в Электрогорске. Объехали территорию города и наметили работы на ближайшую перспективу» — сказал глава.

В детском саду «Колокольчик» устраняются недостатки после проведенного капитального ремонта:

— идут работы по укладке на крыше 3-го слоя изолирующегося материала для исключения всех возможных протечек в осенний и весенний периоды;

— подготавливаются детские площадки под асфальтирование, а в дальнейшем укладку резинового покрытия и установку малые архитектурных форм;

— решаются проблемы с датчиками освещения по всему периметру детского сада.

На следующей неделе подрядчик пришлет дополнительную бригаду, которая устранит появившиеся дефекты в помещениях садика.

В рамках объезда глава осмотрел площадь Советскую. В результате достаточно долгих переговоров магазин «Магнит» приступил к ремонтным работам фасада здания. Глава поблагодарил руководителей компании за конструктивный диалог и принятые решения.

«Нас продолжает волновать ситуация с уборкой мусора на платформах и железнодорожных путях. Ответственный по этому вопросу от РЖД не может настроить систематическую работу в данном направлении. Принято решение вновь обратить пристальное внимание Министерство транспорта и дорожного хозяйства Московской области к сложившейся ситуации. Все подтверждающие фотоматериалы направлены в профильные структуры» — сказал Глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов.

Одно из самых часто посещаемых мест в Электрогорске — городская Баня. «Любители пара» приезжают сюда из разных городов Подмосковья. Ответственные службы стараются содержать ее в надлежащем виде. Совсем недавно здесь провели замену камней в парилке и установку котла. Активную помощь в данных работах оказали постоянные посетители бани. Под их чутким контролем были проведены все изменения, чтобы улучшить качество пара.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории региона с 2023 по 2025 год капитально отремонтируют около 4,8 тыс. многоквартирных домов. Всего в Московской области насчитывается 57 тыс. МКД, из них свыше 44 тыс. вошли в региональную программу капремонта.

«Для жителя МКД уютный дом — это не только про его собственную квартиру, но и про подъезд, лифт, двор, общие пространства. Чтобы все исправно функционировало и радовало глаз, необходима забота, своевременное обновление», — заявил Воробьев.