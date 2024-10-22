Глава Павлово-Посадского городского округа провел объезд территории

Глава начал объезд с улицы Урицкого. Здесь Павлово-Посадский филиал «Коммунальных сетей Московской области» ведет работу по ремонту сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения. Уже проложено 280 погонных метров трубопровода, смонтировано 3 тепловые камеры 4 на 4. Приступили к монтажу камер 3 на 3. Работы производятся участками, в связи с узким проездом. На объекте находятся 26 рабочих и 7 единиц техники.

Все абоненты на время выполнения работ переподключены на резервный трубопровод — байпас. КС МО планирует завершить все работы до 25 ноября.

Далее заехали в парк Победы. Компания «Сплав» ведет работы по благоустройству территории около Георгиевского Храма. Рабочие установили бордюрный камень, залили бетонное основание перед Храмом и сделали планировку территории.

После этого глава посетил массив многодетных семей в деревне Теренино.

«В прошлом году мы отсыпали здесь дорогу и строили мост. В этом году продолжили работы по отсыпке новых участков дорог. Пообщались с жителями, все возникшие вопросы взяли на карандаш.» — сказал Денис Семенов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.