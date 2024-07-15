Глава округа Домодедово проверила готовность инженерной инфраструктуры нового ЖК

До 30 сентября 2024 года застройщик планирует завершить выдачу ключей по 11 корпусам жилого комплекса «Прибрежный Парк». Глава Домодедово Евгения Хрусталева приехала в новый район Домодедово, чтобы оценить готовность инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Котельная спроектирована по всем современным требованиям и уже полностью функционирует. В котельной установлено 3 котла российского производства, рассчитанные на 12 тыс. жителей. Первый отопительный сезон она прошла без сбоев, сейчас идет подготовка к новому осенне-зимнему периоду.

Канализационно-очистные сооружения закрытого типа мощностью 3 тыс. куб. метров в сутки также введены в эксплуатацию и уже работают.

«Инженерные коммуникации жилого комплекса «Прибрежный Парк» готовы к полноценному функционированию», — сказала глава Домодедово Хрусталева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил с главами округов и областным правительством подготовку коммунальных систем к зиме. Он отметил, что работы и плановое отключение горячей воды начались с весны.

«Задача, чтобы отключения были максимум в течение двух недель, а лучше — десяти дней. Очень важно внести ясность для жителей: когда и где мы отключаем. Для этого у нас есть интерактивная карта коммунальных услуг», — отметил глава региона.