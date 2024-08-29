Глава округа Чехов Собакин проверил ход реконструкции котельной № 6

В целях контроля за выполнением работ по реконструкции котельной № 6 в Чехове-7, глава городского округа Чехов Михаил Собакин провел мониторинг объекта. На сегодняшний день выполнено 80% запланированных работ, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В рамках проекта успешно установлено четыре котла, два из которых уже оснащены оборудованием контрольно-измерительных приборов и автоматизации (КИПиА) и подключены к щитам управления. Также смонтировано и обвязано теплообменное оборудование, установлена станция химводоподготовки с двумя степенями очистки и выполнен монтаж трубопровода холодной воды. Завершена установка трех насосов холодной воды и дымовой трубы.

Продолжаются работы по монтажу газопроводов внутри котельной, а также установке щитов управления для насосов холодного водоснабжения и сетевых насосов отопления. Косметический ремонт служебных помещений котельной также находится на стадии завершения.

«Для проведения работ по переврезке внутреннего газового оборудования котельная временно остановлена. Мы стремимся выполнить работы в кратчайшие сроки, соблюдая все правила безопасности, чтобы жители не оставались надолго без горячей воды», — отметил Собакин.

В настоящее время на объекте трудятся более 10 специалистов. Основные работы планируется завершить к началу отопительного сезона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил все дома подготовить к осенне-зимнему сезону до октября. К новому отопительному сезону проинспектируют и приведут в порядок не только инженерные коммуникации, но и подъезды, подвалы, чердаки, крыши и фасады многоквартирных жилых домов.

«В каждом нашем муниципалитете идет масштабная программа модернизации системы теплоснабжения к осенне-зимнему периоду. Она состоит из трех слагаемых: 1-е — котельная, 2-е — сети, 3-е — многоквартирные дома», — сказал губернатор.